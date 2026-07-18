El día de hoy, 18 de julio de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, llegando a los 24 grados a las 03:00 y estabilizándose en torno a los 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender aún más, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y los 21 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 23 grados, y continuará ascendiendo hasta llegar a un máximo de 39 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 65% a las 07:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 51% a las 09:00 y bajando a un 37% a las 10:00. Durante las horas más cálidas del día, la humedad se situará en torno al 15% a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 30 km/h. No se prevén precipitaciones, lo que significa que el día será completamente seco, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos.

Los ciudadanos de Écija pueden disfrutar de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.