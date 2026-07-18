El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 36 grados, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 16% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 16 y 43 km/h, predominando del sur y suroeste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también se debe tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser fuertes en ciertos momentos, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:43. La noche se presentará cálida, por lo que se sugiere llevar ropa ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas altas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.