El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 46%, aumentando hasta un 74% a las 07:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avanza y las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 24 y 42 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que puede proporcionar un alivio ante el calor intenso de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

El ocaso se producirá a las 21:47, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el aire libre, ya sea en la playa, en parques o realizando actividades deportivas. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.