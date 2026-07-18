El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 03:00 horas y 26 grados a las 10:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando hasta un 48% a media mañana, lo que proporcionará una sensación de calor agradable, aunque algo húmeda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un notable 35 grados . La combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor intenso.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 33 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que ayudará a que la noche sea más fresca y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El ocaso se producirá a las 21:41 horas, marcando el final de un día cálido y despejado. Los habitantes de Carmona podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, ideal para cerrar el día con actividades al aire libre o simplemente relajándose en sus patios. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza del verano en Carmona.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.