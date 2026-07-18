El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 y 23 grados entre las 04:00 y las 05:00.
A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27 grados a las 10:00. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 67%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.
El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 7 km/h, aumentando a 19 km/h hacia las 17:00. Las ráfagas máximas se esperan en torno a las 18:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.
El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso a las 21:43, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Camas, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.
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