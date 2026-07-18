El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a partir de las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando hasta un 44% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, situándose en un 17% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser mitigada por la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:10 horas y el ocaso a las 21:37 horas, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz del día. Se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario. En resumen, el día se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.