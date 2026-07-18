El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

Hoy, 18 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "despejado", lo que sugiere que no habrá interrupciones significativas en la luz solar. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 y 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados a las 16:00 y 17:00 horas, lo que indica un calor considerable en las horas más cálidas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 59% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 20% en las horas de mayor calor. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en general, las condiciones serán tranquilas y agradables para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación también se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a todos disfrutar del día, pero con precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.