El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a medianoche y aumentando ligeramente hasta un 68% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida durante las horas centrales del día. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un aumento en la sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ausencia de nubes puede llevar a un aumento en la radiación solar, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para protegerse del sol.

El orto se producirá a las 07:10 horas y el ocaso a las 21:39 horas, lo que brindará a los cordobeses una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Córdoba será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.