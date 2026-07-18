El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un aumento significativo, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 37 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en 34 grados a las 20:00 y 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% a las 07:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, situándose en un 27% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Con un ocaso previsto para las 21:43, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día soleado y caluroso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.