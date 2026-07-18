El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.
Durante las horas centrales del día, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 15:00 y 36 grados a las 16:00. La máxima del día se prevé que sea de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 47% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad descenderá nuevamente, estabilizándose en torno al 15% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Úbeda y sus alrededores.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.
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