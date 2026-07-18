El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante las horas centrales del día, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 15:00 y 36 grados a las 16:00. La máxima del día se prevé que sea de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 47% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad descenderá nuevamente, estabilizándose en torno al 15% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Úbeda y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.