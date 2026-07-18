El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en BailÃ©n según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas centrales del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente algo polvoriento en algunas áreas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo despejado.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las altas temperaturas pueden provocar cambios en la sensación térmica y en la calidad del aire.
Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas descenderán a alrededor de 31 grados , lo que hará que la velada sea más placentera. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.
En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.
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