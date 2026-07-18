El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 26 grados a las 03:00 horas.
A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 28 grados a la 01:00 y los 30 grados a las 12:00. La máxima del día se espera que llegue a los 37 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Baeza tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 48% en la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque el calor seguirá siendo notable.
En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:34, brindando a los baezanos una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de las bellezas históricas de la ciudad, así como para participar en actividades al aire libre, como paseos por sus calles empedradas o visitas a sus monumentos. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de Baeza bajo un cielo despejado y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.
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