El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando hasta un 39% a las 06:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. A las 14:00, la humedad se situará en un 16%, lo que, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Baena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados a las 20:00 y 30 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia la medianoche, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre. En resumen, un día perfecto para disfrutar del verano en Baena.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.