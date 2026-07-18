El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 29°C por la mañana y un máximo de 39°C durante la tarde. Esta subida de temperatura es típica para esta época del año, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 19% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin demasiadas incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 4 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más cálidas. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían causar algunas molestias.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar protección solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas puede hacer que la exposición prolongada al sol sea peligrosa. En resumen, Andújar vivirá un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.