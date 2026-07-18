El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura, combinado con la baja humedad relativa, que oscilará entre el 43% y el 71% a lo largo del día, generará un ambiente cálido y seco.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo a las 18:00, con ráfagas de hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:44. En resumen, Almonte vivirá un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.