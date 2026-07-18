El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 44%, aumentando hasta un 69% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% a las 10:00 y bajando a un 42% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 36 km/h a las 00:00. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 43 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a la playa o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso será a las 21:46, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día de verano típico, con cielos despejados y temperaturas cálidas, ideal para actividades recreativas y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.