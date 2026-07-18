El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, llegando a los 24 grados a las 04:00 y 05:00, y alcanzando los 22 grados a las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados, y se espera que suba a 24 grados a las 09:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00. La sensación térmica será notable, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 19% a las 19:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. A las 18:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. El sol saldrá a las 07:16 y se pondrá a las 21:43, brindando largas horas de luz para disfrutar del día.

En resumen, La Algaba experimentará un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.