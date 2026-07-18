El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante calurosa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la localidad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 36 grados hacia las 17:00 horas. La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 21 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35.

Para aquellos que planean salir esta noche, las condiciones seguirán siendo agradables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 25 grados. La brisa del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Alcalá la Real, con un tiempo cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.