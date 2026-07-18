El día de hoy, 18 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 20% en las horas pico. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Durante las horas de mayor calor, el viento podría alcanzar rachas de hasta 37 km/h, lo que proporcionará un alivio temporal del calor y ayudará a mantener el ambiente más fresco. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y usar protector solar para evitar los efectos nocivos de la radiación solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada. La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.