El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Utrera se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora del día, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 50% por la mañana y un 32% por la tarde, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable que quienes realicen actividades al aire libre se tomen descansos frecuentes y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades familiares, paseos por el parque o eventos al aire libre.

En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.