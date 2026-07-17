El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 50% a las 10:00 y bajando hasta un 21% hacia las 20:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 09:00, se espera que el viento alcance una velocidad de 20 km/h, y por la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00, se registrarán ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener cuidado con posibles ráfagas fuertes.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Este clima estable es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Tomares disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.