El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que indicará un ambiente caluroso. La máxima del día se registrará a las 17:00 horas, con 37 grados, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 30 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 71% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 21% a las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 18:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones durante el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la realización de actividades al aire libre y eventos sociales.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.