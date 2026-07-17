El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00, justo antes de que el sol comience a elevarse.

A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 38 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de La Rinconada tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 42% y disminuyendo a un 16% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría afectar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso a las 21:44, brindando un día largo y soleado. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de La Rinconada. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.