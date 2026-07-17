El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 43%, aumentando ligeramente hasta un 60% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance y las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 16% hacia el final de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 11 km/h durante la madrugada, aumentando ligeramente a 12 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que el viento sea más suave en las primeras horas, con velocidades que rondan los 6 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el calor y aproveche el espléndido día para disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.