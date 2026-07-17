El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 57% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el calor del día se intensifique, la humedad disminuirá, situándose en un 20% hacia las 21:00 horas. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Priego de Córdoba.

En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Se aconseja a todos los que planeen salir que tomen precauciones adecuadas para protegerse del sol y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.