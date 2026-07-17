El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar un ascenso que llevará el termómetro a los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 13% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es importante que los habitantes de Pozoblanco se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Este clima es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para evitar la exposición prolongada al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.