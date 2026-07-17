El día de hoy, 17 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 41% a la medianoche, la humedad irá aumentando gradualmente, alcanzando un 66% a las 07:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 16% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A las 15:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.