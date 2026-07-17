El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 11:00 y culminará en un máximo de 37 grados a las 16:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 51%, aumentando a un 76% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de la localidad se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, aunque se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que realicen actividades físicas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 29 grados a las 22:00 y cerrando el día con un ambiente más fresco. El ocaso se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.