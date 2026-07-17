El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que favorece actividades al aire libre y eventos sociales.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% a las 07:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, bajando a un 18% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica seguirá siendo alta debido a las temperaturas elevadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el final de un día caluroso y despejado. Con estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.