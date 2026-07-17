El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a media tarde y llegando a un máximo de 37 grados en las horas pico, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es importante que los habitantes de Morón de la Frontera se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:40 horas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol, disfrutando de un día perfecto para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.