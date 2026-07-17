El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, y esta tendencia se extenderá hasta el ocaso, que se prevé para las 21:38. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 y descenderán ligeramente durante la madrugada, alcanzando los 22 grados a las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 42%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 61% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será ideal para disfrutar de un día de verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.