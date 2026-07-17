El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un radiante sol durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que favorece actividades al aire libre y planes familiares.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas, y descenderá ligeramente a 24 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su pico en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 35 grados a las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 63% en la madrugada y disminuyendo a un 45% hacia el mediodía, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 50% por la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede ser un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 26 km/h, lo que podría generar un ambiente agradable para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades como paseos por el campo, visitas a la playa o eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará un alivio ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.