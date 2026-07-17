El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 56% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 19% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que el tiempo será completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se ponga a las 21:36, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. Para aquellos que planean salir por la noche, se anticipa que las temperaturas se mantendrán alrededor de los 30 grados a las 23:00, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.