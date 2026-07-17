El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 27 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a 22 grados a las 05:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. La jornada se tornará más cálida a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 50% a las 10:00 y bajando hasta un 22% hacia las 21:00. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 00:00 con 20 km/h y a las 17:00 con 29 km/h. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Con un ocaso previsto para las 21:41, la jornada culminará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de una agradable velada al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.