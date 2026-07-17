El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 17 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 y 23 grados hasta las 05:00, proporcionando un tiempo agradable para las actividades al aire libre.
A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender a 22 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que llegarán a los 36 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de actividades acuáticas o buscar sombra en espacios frescos.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 50% a las 10:00 y bajando hasta un 21% a las 20:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. A lo largo del día, las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
Con el orto a las 07:16 y el ocaso a las 21:43, Mairena del Aljarafe disfrutará de largas horas de luz solar, perfectas para disfrutar de la belleza del verano andaluz.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.
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