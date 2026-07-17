El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance la jornada.

A partir de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque sus cifras más elevadas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 73% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Mairena del Alcor.

El orto se producirá a las 07:15 horas y el ocaso a las 21:42 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.