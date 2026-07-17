El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 36 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que la temperatura se eleva, alcanzando un 61% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica un poco más elevada, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de precipitaciones en cualquier periodo del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 7:10 de la mañana, brindando a los lucentinos la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.