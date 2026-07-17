El día de hoy, 17 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante las horas más calurosas. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 43% y bajando hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes tienen planes al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que la velada será cálida y propicia para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvias. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.