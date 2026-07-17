El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 27% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta un 57% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 13% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 19:00, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se espera que el viento sea suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda a los habitantes de Linares que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:36, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.