El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse. Para las 09:00, la temperatura ascenderá a 22 grados, y a las 10:00 alcanzará los 24 grados, marcando el inicio de un día cálido.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llevará el termómetro hasta los 34 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 58% en la madrugada, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede hacer que las altas temperaturas sean más tolerables.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur, pero mantendrá una velocidad constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el 17 de julio de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en Lepe, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.