El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas pico. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo a un 22% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente soleado, se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.