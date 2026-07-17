El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia de descenso gradual hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas pico. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y subiendo hasta un 45% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas.

La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso. Para aquellos que planean salir por la tarde o noche, se recomienda llevar agua y protección solar, así como ropa ligera para mantenerse frescos. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados y temperaturas elevadas que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.