El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 11:00 y culminará en un máximo de 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 45%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 21% hacia las 17:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 17:00, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso a las 21:43, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con estas condiciones, se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la belleza del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.