El día de hoy, 17 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Coria del Río, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Coria del Río que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 25% hacia las 20:00 horas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:43 horas, marcando el final de un día caluroso y despejado.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será ideal para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.