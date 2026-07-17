El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta llegar a un 69% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 20:00 horas, alcanzando hasta 32 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que es un punto a favor para quienes planeen actividades que requieran buena iluminación.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.