El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, alcanzando los 25 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 58% a las 00:00, disminuirá a niveles más cómodos, rondando el 40% hacia el mediodía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más alta debido a la combinación de calor y humedad.

El viento soplará desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 20 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 20:00 horas y 27 grados a las 22:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de las actividades nocturnas sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor intenso durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.