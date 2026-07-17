El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente.

A las 12:00 horas, se espera que el termómetro marque 30 grados, alcanzando un pico de 36 grados entre las 16:00 y 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 75% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas y menos urbanizadas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:42 horas. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.