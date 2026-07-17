El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 10:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 36 grados a las 16:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 70%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que el calor se intensifica.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y noroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, sugiere que será un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 19:00 y bajando a 28 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.