El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente durante las horas pico de sol. La humedad relativa será variable, comenzando en un 37% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar completamente las altas temperaturas. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar protección solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.
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