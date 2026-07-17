El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El día de hoy, 17 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin indicios de precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 24 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados entre las 02:00 y las 05:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% en las primeras horas y disminuyendo a un 57% en la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso durante las horas pico. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 56% a las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad. Durante la mañana, el viento soplará del sur a una velocidad de 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias ni tormentas, lo que hace de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o deportes. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-16T20:57:08.